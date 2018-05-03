73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне отметят в Великих Луках

21:07, 03 мая 2018, ПАИ

В рамках празднования 73-й годовщины Победы над немецко-фашистскими захватчиками в городе состоится большое количество праздничных культурно-массовых мероприятий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе великолукской администрации.

По традиции множество информационно-пропагандистских мероприятий подготовили к Дню Победы городские библиотеки. С 13 апреля в Центральной городской библиотеке стартовал поэтический медиа-проект «Война на кончике пера», который продлится до 9 мая. А 7 мая ЦГБ приглашает на вечер фронтовой поэзии «И все-таки, мы победили!».

Библиотека-филиал № 1 с 3 по 14 мая проведет для детей часы мужества «Шли на бой ребята, ровесники твои». Городская детская библиотека им. Гайдара 4 мая в 13:30 приглашает на урок мужества «Через все прошли и победили». А сотрудники библиотеки-филиала № 2 10 мая в 12:00 проведут для своих читателей час памяти «Этюды к портрету войны» и медиа-беседу «Их обожгла пламенем война». Помимо этого в праздничные дни в библиотеках города будут работать выставки детских рисунков и тематические экспозиции.

В образовательных учреждениях пройдут различные патриотические мероприятия. На площади Александра Матросова 4 мая в 12:30 состоится историко-краеведческий квест «1941-1943. Великие Луки – Малый Сталинград» с участием юнармейских команд.

В средней школе № 7 в этот день пройдет конкурс чтецов «Строки опаленные войной», который начнется в 11часов 10 минут.

7 мая в 12:55 в этой школе пройдет праздничный концерт «И помнит мир спасенный». Также 7 мая в 9:00 на воинском мемориальном захоронении учащиеся и педагогический коллектив лицея № 11 проведут митинг «Ваш подвиг подарил нам жизнь». Кроме того, в школе пройдут классные часы «Гордимся прошлым, ценим настоящее, думаем о будущем», «Эстафета памяти» и другие мероприятия.

Помимо этого, 7 мая в 16:00 учащиеся Дома детского творчества им. Александра Матросова в рамках акции «Обелиск у дороги» на могиле Героя Советского Союза Петра Ивановича Шлюйкова на Казанском кладбище будут высаживать «Цветы Победы», которые вырастили сами. Центр технического творчества предлагает ознакомиться с городской выставкой стендовых моделей – копий транспортных средств и военной техники «Музей на столе», которая будет работать до 18 мая.

8 мая в 11:00 на мемориальном воинском захоронении состоится торжественно-траурная церемония «Помните! Через века, через года, - помните!», а в 11:30 здесь же пройдет панихида по погибшим в Великой Отечественной войне. В 16:00 на площади Рокоссовского состоится патриотическая акция «Георгиевская ленточка». А в 17:00 в Великолукском драматическом театре пройдет традиционный праздничный вечер «Великий май, победный май!», посвященный 73-й годовщине Победы.

Вход по пригласительным билетам.

Ключевым мероприятием 9 мая станет прохождение военнослужащих торжественным маршем, который состоится на площади Ленина в 10:00.

Далее в 11:00 начнется праздничное шествие ветеранов войны и труда, вооруженных сил, правоохранительных органов, почетных граждан, жителей и гостей города, совместно с которым пройдут участники акции «Бессмертный полк».

В 11:45 с возложения цветов к Вечному огню начнется торжественный митинг «Поклонимся великим тем годам». В 13:00 на Летней эстраде творческие коллективы города представят праздничную концертную программу «Салют весне, салют Победе!».

На площади Ленина в 18:00 выступят детские коллективы с программой «Пусть всегда будет солнце». Затем в 18:55 здесь состоится Всероссийская минута молчания «Вспомним всех поименно», а в 19:00 вновь начнется концертная программа под названием «Эта песня, дружище, твоя и моя». Закончится праздник по традиции красочным салютом, который состоится в 22:00.