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Политика

От возможного запрета на импорт лекарств могут серьезно пострадать инвалиды и люди с хроническими заболеваниями

От возможного запрета на импорт американских и европейских лекарств пострадают инвалиды и люди с тяжелыми хроническими заболеваниями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заключение комитета Госдумы по международным делам на законопроект о контрсанкциях.

По мнению членов комитета, введение подобной ограничительной меры может негативно сказаться на наличии необходимых медикаментов и на росте цен на них. «Важно оценить все политические, экономические, социальные последствия (как позитивные, так и негативные) при принятии соответствующих ответных мер воздействия», — говорится в документе.

Депутаты предложили дополнительно обсудить, действительно ли нужен этот пункт в проекте закона. При этом саму концепцию контрсанкций в комитете поддержали.

Законопроект об ответных мерах на санкции США и Евросоюза был внесен в Госдуму 13 апреля спикером парламента Вячеславом Володиным и лидерами всех думских фракций. Он подразумевает введение запрета на импорт западной сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, алкоголя, табака, технологий, оборудования и лекарств, имеющих аналоги в России.

Идею запретить медицинские препараты уже раскритиковаликомитеты Совета Федерации по социальной политике и по конституционному законодательству, а также уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

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