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Общество

Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН стали призерами научных мероприятий во Владимире

Владимирский юридический институт ФСИН России провел комплекс научных мероприятий «Золотое кольцо», в которых приняли участие ведомственные и гражданские вузы России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В течение недели курсанты и студенты образовательных организаций состязались в викторинах и конкурсах, выступали на конференциях и круглых столах по вопросам, связанным с различными отраслями права, обменивались опытом и просто общались.

По итогам работы круглого стола «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия» курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Рудометов занял почетное третье место.

Псковский курсант Александр Комаров также стал призером научного мероприятия «Современные социально-педагогические и психологические исследования в профессиональной деятельности».

Курсант Псковского филиала академии Валерия Рыбанова вошла в число призеров конкурса рефератов «Физкультурно-оздоровительная деятельность в уголовно-исполнительной системе».

Все победители и призеры научных мероприятий отмечены дипломами.

Псковской делегации на имя руководства Псковского филиала Академии ФСИН России было передано благодарственное письмо за качественную подготовку курсантов и их активное участие в научных мероприятиях «Золотое кольцо».

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