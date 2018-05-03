Принять участие в акции «Бессмертный полк» приглашают жителей Порхова

21:27, 03 мая 2018, ПАИ

Жителей Порхова приглашают принять участие в общероссийской акции «Бессмертный полк», посвященной 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которая пройдет 9 мая.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Порхова, её участники пройдут по улицам города с портретами родственников-фронтовиков, павших смертью храбрых в годы Великой Отечественной войны или ушедших из жизни в мирное время.

Пешая колонна «Бессмертного полка» начнет формироваться у здания администрации Порховского района 09 мая 2018 года в 11 часов 00 минут. Начало шествия колонны запланировано на 11 часов 30 минут.

В случае необходимости печати увеличенной копии отографий, содействие в решении этого вопроса окажут в Управлении делами администрации Порховского района по адресу: г. Порхов, проспект Ленина, дом 14, кабинет № 25. Телефон для справок: 2-14-39.