0
21:59
Более 1000 военнослужащих Псковского гарнизона примут участие в параде 9 мая в Пскове
21:08
Бегом за Победой!
20:17
Курсанты Псковского филиала ФСИН приняли участие в митинге, посвященном Михаилу Минину
17:31
Ралли внедорожников «Кудяевские озера» состоится в Новоржевском районе 5 мая
15:15
Отопительный сезон в Пскове завершён
13:59
ТРК «Акваполис» отметил свой день рождения (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:52
Михаил Ведерников поручил оценить эффективность налоговых льгот, действующих в Псковской области
Еще новости
Общество

Принять участие в акции «Бессмертный полк» приглашают жителей Порхова

Жителей Порхова приглашают принять участие в общероссийской акции «Бессмертный полк», посвященной 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которая пройдет 9 мая.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Порхова, её участники пройдут по улицам города с портретами родственников-фронтовиков, павших смертью храбрых в годы Великой  Отечественной войны или ушедших из жизни в мирное время.

Пешая колонна «Бессмертного полка» начнет формироваться у здания администрации Порховского района 09 мая 2018 года в 11 часов 00 минут. Начало шествия колонны запланировано на 11 часов 30 минут.

В случае необходимости печати увеличенной копии отографий, содействие в решении этого вопроса окажут в Управлении делами администрации Порховского района по адресу: г. Порхов, проспект Ленина, дом 14, кабинет № 25. Телефон для справок: 2-14-39.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 1000 военнослужащих Псковского гарнизона примут участие в параде 9 мая в Пскове
03 мая 2018
Более 1000 военнослужащих Псковского гарнизона примут участие в параде 9 мая в Пскове
Курсанты Псковского филиала ФСИН приняли участие в митинге, посвященном Михаилу Минину
03 мая 2018
Курсанты Псковского филиала ФСИН приняли участие в митинге, посвященном Михаилу Минину
Ралли внедорожников «Кудяевские озера» состоится в Новоржевском районе 5 мая
03 мая 2018
Ралли внедорожников «Кудяевские озера» состоится в Новоржевском районе 5 мая
Отопительный сезон в Пскове завершён
03 мая 2018
Отопительный сезон в Пскове завершён
ТРК «Акваполис» отметил свой день рождения (ФОТОРЕПОРТАЖ)
03 мая 2018
ТРК «Акваполис» отметил свой день рождения (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Михаил Ведерников поручил оценить эффективность налоговых льгот, действующих в Псковской области
03 мая 2018
Михаил Ведерников поручил оценить эффективность налоговых льгот, действующих в Псковской области 5
ФОТОФАКТ: Детский парк Пскова обрабатывают от клещей
03 мая 2018
ФОТОФАКТ: Детский парк Пскова обрабатывают от клещей 1
Открытый конкурс проектов официальных символов региона объявлен в Псковской области
03 мая 2018
Открытый конкурс проектов официальных символов региона объявлен в Псковской области

Идет загрузка...