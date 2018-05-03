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Экономика

Минфин хочет ввести налог для самозанятых граждан

В Минэкономразвития России прокомментировали информацию о том, что Минфин намерен ввести налог, который будут платить самозанятые граждане. Об этом пишет «Газета.Ru».

Ранее замминистра финансов Илья Трунин заявил, что Минфин предлагает ввести с 2019 года налог на профессиональный доход со ставкой в 3%, который будут платить самозанятые.

В министерстве отметили, что это ровно та же концепция правового режима для самозанятых, которая была заявлена министром экономического развития Максимом Орешкиным 15 февраля на Российском инвестиционном форуме.

«Данный подход обсуждался на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова. До настоящего времени велась его доработка, Минфин как ответственный за налоговую политику, законодательно оформил предложения», — заявили «Газете.Ru» в Минэкономразвития.

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