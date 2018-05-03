СИЗО-2, исправительная колония и Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, заключили бессрочное соглашение

21:47, 03 мая 2018, ПАИ

СИЗО-2, псковская исправительная колония и великолукский Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, заключили бессрочное соглашение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В рамках данного соглашения пенитенциарные учреждения города Великие Луки будут оказывать шефскую помощь детям, проводить с ними беседы, а также организовывать совместные встречи.

Ближайшее мероприятие между организациями запланировано на 8 мая 2018 года. Сотрудники УФСИН России по Псковской области и представители государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псковского региона совместно возложат цветы к братскому захоронению в городе Великие Луки.

Отметим, соглашение о сотрудничестве между исправительной колонией №5, следственным изолятором №2 УФСИН России по Псковской области и ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Великие Луки» заключено бессрочно.