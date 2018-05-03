0
21:59
Более 1000 военнослужащих Псковского гарнизона примут участие в параде 9 мая в Пскове
21:08
Бегом за Победой!
20:17
Курсанты Псковского филиала ФСИН приняли участие в митинге, посвященном Михаилу Минину
17:31
Ралли внедорожников «Кудяевские озера» состоится в Новоржевском районе 5 мая
15:15
Отопительный сезон в Пскове завершён
13:59
ТРК «Акваполис» отметил свой день рождения (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:52
Михаил Ведерников поручил оценить эффективность налоговых льгот, действующих в Псковской области
Еще новости
Общество

СИЗО-2, исправительная колония и Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, заключили бессрочное соглашение

СИЗО-2, псковская исправительная колония и великолукский Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, заключили бессрочное соглашение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В рамках данного соглашения пенитенциарные учреждения города Великие Луки будут оказывать шефскую помощь детям, проводить с ними беседы, а также организовывать совместные встречи.

Ближайшее мероприятие между организациями запланировано на 8 мая 2018 года. Сотрудники УФСИН России по Псковской области и представители государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псковского региона совместно возложат цветы к братскому захоронению в городе Великие Луки.

Отметим, соглашение о сотрудничестве между исправительной колонией №5, следственным изолятором №2 УФСИН России по Псковской области и ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Великие Луки» заключено бессрочно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 1000 военнослужащих Псковского гарнизона примут участие в параде 9 мая в Пскове
03 мая 2018
Более 1000 военнослужащих Псковского гарнизона примут участие в параде 9 мая в Пскове
Курсанты Псковского филиала ФСИН приняли участие в митинге, посвященном Михаилу Минину
03 мая 2018
Курсанты Псковского филиала ФСИН приняли участие в митинге, посвященном Михаилу Минину
Ралли внедорожников «Кудяевские озера» состоится в Новоржевском районе 5 мая
03 мая 2018
Ралли внедорожников «Кудяевские озера» состоится в Новоржевском районе 5 мая
Отопительный сезон в Пскове завершён
03 мая 2018
Отопительный сезон в Пскове завершён
ТРК «Акваполис» отметил свой день рождения (ФОТОРЕПОРТАЖ)
03 мая 2018
ТРК «Акваполис» отметил свой день рождения (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Михаил Ведерников поручил оценить эффективность налоговых льгот, действующих в Псковской области
03 мая 2018
Михаил Ведерников поручил оценить эффективность налоговых льгот, действующих в Псковской области 5
ФОТОФАКТ: Детский парк Пскова обрабатывают от клещей
03 мая 2018
ФОТОФАКТ: Детский парк Пскова обрабатывают от клещей 1
Открытый конкурс проектов официальных символов региона объявлен в Псковской области
03 мая 2018
Открытый конкурс проектов официальных символов региона объявлен в Псковской области

Идет загрузка...