Более 1000 военнослужащих Псковского гарнизона примут участие в параде 9 мая в Пскове

21:59, 03 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 3 мая, в Пскове состоялось итоговое заседание оргкомитета по вопросам подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, под председательством главы администрации города Александра Братчикова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации, в совещании приняли участие заместитель главы администрации города Пскова Александр Коновалов, депутаты ПГД Валерий Тюменцев и Владимир Воробьев, представители муниципальных комитетов и управлений, силовых ведомств и другие.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков сообщил, что к празднованию Дня Победы ведется планомерная подготовка: «9 мая - является народообразующим праздником, это важнейшая часть нашей исторической памяти, нашего национального единства, поэтому необходимо сделать все, чтобы День Победы в Пскове прошел на должном уровне».

Начальник управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов рассказал, что план основных мероприятий празднования 73-й годовщины Победы утвержден, отработаны все рабочие вопросы, связанные с проведением торжеств и массовых мероприятий, заключены все контракты на проведение культурных мероприятий, техническое обеспечение и проведение фейерверка.

Также Юрий Мартынов рассказал, что в целях ограничения праздничного пространства 9 мая в центре Пскова будет установлено 940 метров ограждения: «Данные меры необходимы для обеспечения безопасности горожан в период прохождения военной техники во время парада Победы».

Кроме того, Юрий Мартынов рассказал о праздничных мероприятиях, которые пройдут в преддверии 9 мая и непосредственно в День Победы. Так, 8 мая с 10.00 начнутся торжественно-траурные ритуалы возле памятных знаков и в местах захоронений. В 16.00 на площади Победы у могилы Неизвестного Солдата состоится заупокойная лития и торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов к памятному знаку «Псков - город воинской славы» и к могиле Неизвестного Солдата. В этот же день состоится открытие мемориальной доски Почетному гражданину Пскова, ветерану Великой Отечественной войны Василию Куличкову.

9 мая с 10.00 пройдет Парад войск Псковского гарнизона с участием военной техники. В 11.00 состоится «Парад Победителей» - торжественное шествие ветеранов Великой Отечественной войны и наследников Великой Победы. После этого стартует традиционная акция «Бессмертный полк». Сформированные колонны проследуют от площади Ленина, через Октябрьский проспект к Зеленому театру, где в 12.00 начнётся праздничная театрализованная тематическая программа «Великий день! Великая Победа!».

Праздник продолжится на нескольких площадках города и завершится в Зеленом театре. В 23.00 прозвучит праздничный фейерверк «Салют Победы».

Заместитель начальника штаба 76-й ДШД гвардии подполковник Эдуард Сторожев доложил, что в параде в этом году примут участие 1100 военнослужащих Псковского гарнизона, и будет задействована 71 единица военной техники. Генеральная репетиция парада состоится 7 мая.

Начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации города Пскова Андрей Сукманов рассказал о торговом обслуживании населения в период проведения праздничных мероприятий. В Детском парке и Ботаническом саду будут осуществлять торговлю более 50 организаций.

Здесь можно будет приобрести сувениры, прохладительные напитки, сладкую вату, мороженое. Кроме того, будут работать 14 точек общепита. Андрей Сукманов напомнил, что на территории проведения массовых мероприятий будет запрещена продажа алкоголя, данное ограничение не будет распространяться на рестораны и кафе, работающие в этой зоне.

Заместитель начальника УГХ администрации Пскова Дмитрий Таратынов особое внимание обратил на то, что 4 мая с 18.30 до полуночи будет перекрыта площадь Ленина. Здесь будет нанесена временная разметка, после чего начнется репетиция плац-концерта и самого парада. На период движения военной техники по улицам города к площади Ленина будут также перекрыты ряд улиц.

Руководитель Центра внешкольной работы «Патриот» Анатолий Мультах рассказал, что в параде примут участие более 60 учащихся центра «Патриот»: «Ребята будут сопровождать ветеранов на мероприятия, будут стоять в почетном карауле, а также примут участие в акции «Бессмертный полк».

Отметим, в этом году в Пскове ко Дню Победы пройдут более 30 мероприятий, вход на которые свободный. Ограничения пропускного режима распространяется только на трибуны Парада 9 мая.