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Общество

В Роскомнадзоре рассказали, что будет с Viber

В России пока нет предпосылок для блокировки мессенджера Viber. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости. 

По словам замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина, под запрет может попасть любой сервис, включенный в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), который не исполняет требований закона.

«Как вы видели на примере Telegram, любой мессенджер, любая площадка, которая является ОРИ и не дает те данные, которые необходимо дать по закону ФСБ, может попасть под блокировку», — пояснил Субботин.

Он подчеркнул, что Viber пока не включен в список ОРИ.

Ранее во четверг глава МинкомсвязиНиколай Никифоров не исключил, что меры блокировки могут коснуться и Viber, сообщает ТАСС.

Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram в России с 16 апреля, когда вступило в силу решение суда об ограничении доступа к мессенджеру на территории страны. Такое решение суд принял из-за отказа руководства Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования, которые бы позволили силовикам читать переписку пользователей. Основатель мессенджера Павел Дуров настаивает на том, что приказ ФСБ противоречит конституции, а требования ведомства технически неисполнимы.

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