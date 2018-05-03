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Общество

Добровольцы Псковского района привели в порядок захоронение воинское захоронение в деревне Шарабино

Добровольцы Псковского района привели в порядок захоронение воинское захоронение в деревне Шарабино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации. Продолжается акция по ремонту и благоустройству воинских захоронений и памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории Псковского района. 

Добровольцы под руководством председателя ТИК Псковского района Анны Садовниковой, при поддержке отдела по молодежной политике и военно-патриотического воспитания «ЦРТДМ Псковского района», произвели уборку братского захоронения у дороги в деревне Шарабино, на границе с Порховским районом, где захоронено 23 неизвестных военнослужащих.

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