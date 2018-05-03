Урок истории о животных-воинах прошел в библиотеке Псковского района

22:23, 03 мая 2018, ПАИ

В преддверии 73-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне специалисты библиотеки Псковского района провели урок истории «Подвиги животных на войне» для воспитанников детского сада «Рябинушка» деревни Писковичи. Дети узнали, что в тяжёлые годы рядом с солдатами воевали и те, кого мы называем «братьями нашими меньшими» - звери и птицы, которым пришлось освоить множество военных профессий.

Разглядывая фотографии военных лет, дошкольники увидели, как на различных фронтах и в партизанских отрядах жили собаки, кошки, лошади, верблюды, северные олени, лоси, ослики, дельфины, голуби и т.д.

Награждать животных, которые вместе с людьми принимают участие в войнах, предложила в 1943 году Мария Диккин. Медаль Марии Диккин равнозначна высшей военной награде в Англии – Кресту Ордена Виктории. Всего с 1943 года было вручено 63 награды.

В 2004 году в Лондоне был открыт мемориал животным, которые тем или иным образом принимали участие в военных действиях. Мемориал посвящён 60 видам животных. Особенно детям запомнились несколько историй: про сенбернара Руслана, который умудрился устроиться грузчиком на один из военных кораблей и тем самым спас от голодной смерти себя и свою хозяйку. Он был принят на довольствие и значился в ведомости под фамилией своего хозяина – «Руслан Сибирин».

Про овчарку Дину, которая пускала под откос вражеские эшелоны и восточноевропейскую овчарку Асту, которая, тяжелораненая и истекающая кровью, сумела доползти до своих и доставить важное донесение.

А ещё – про бойца 14-й штурмовой инженерно-сапёрной бригады – дворнягу по кличке Джульбарс, награждённую медалью «За боевые заслуги».

По распоряжению Сталина, Джульбарса, ещё не оправившегося после тяжёлого ранения, на Параде Победы 24 июля 1945 года пронесли вслед за войсками на сталинской шинели.