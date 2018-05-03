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Общество

13 хореографических коллективов приняли участие в фестивале «Танцевальный марафон» в Писковичском районе

Накануне Международного дня танца в Писковичском культурно-досуговом центре МБУ «Псковский районный Центр культуры» прошел традиционный XXI районный фестиваль хореографического творчества «Танцевальный марафон». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.

Участников фестиваля приветствовала заместитель главы администрации Псковского района Лариса Григорьева, которая отметила, что танец во все времена способен объединять людей во имя дружбы и мира, позволяя говорить им на одном языке – языке танца.

В празднике танца приняли участие 13 хореографических коллективов, возраст участников  от 14 до 70 лет.

Вниманию зрителей были представлены 22 номера в разнообразных направлениях и жанрах. Танцы, сохраняющие национальную культуру представили хореографические коллективы диаспор: Армении, Азербайджана, Таджикистана.

Директор Псковского районного Центра культуры Галина Ларионова поблагодарила всех участников «Танцевального марафона» за такой замечательный праздник танца, пожелала творческих успехов, благодарных зрителей.

Руководителям коллективов вручены Дипломы фестиваля и памятные сувениры - авторские работы, изготовленные мастерами Псковского района Андреем Мосиным и Юрием Шевелевым. 

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