13 хореографических коллективов приняли участие в фестивале «Танцевальный марафон» в Писковичском районе
Накануне Международного дня танца в Писковичском культурно-досуговом центре МБУ «Псковский районный Центр культуры» прошел традиционный XXI районный фестиваль хореографического творчества «Танцевальный марафон». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.
Участников фестиваля приветствовала заместитель главы администрации Псковского района Лариса Григорьева, которая отметила, что танец во все времена способен объединять людей во имя дружбы и мира, позволяя говорить им на одном языке – языке танца.
В празднике танца приняли участие 13 хореографических коллективов, возраст участников от 14 до 70 лет.
Вниманию зрителей были представлены 22 номера в разнообразных направлениях и жанрах. Танцы, сохраняющие национальную культуру представили хореографические коллективы диаспор: Армении, Азербайджана, Таджикистана.
Директор Псковского районного Центра культуры Галина Ларионова поблагодарила всех участников «Танцевального марафона» за такой замечательный праздник танца, пожелала творческих успехов, благодарных зрителей.
Руководителям коллективов вручены Дипломы фестиваля и памятные сувениры - авторские работы, изготовленные мастерами Псковского района Андреем Мосиным и Юрием Шевелевым.