Мероприятие «Добрые каникулы» пройдет в Пскове в июне
В Пскове прошла межведомственная встреча сотрудников УФСИН, МЧС, ГИБДД и представителей благотворительного фонда «Добрый город».
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, совещание прошло под руководством председателя Совета благотворительного фонда «Добрый Город» Семена Никонова. В процессе беседы представители ведомств высказали свои предложения по организации детских летних каникул.
В результате обсуждения участники решили провести совместное мероприятие 14 июня под названием «Добрые каникулы».
Событие будет проходить на территории каждого ведомства, которое приняло участие в совещании. На базах данных ведомств планируется организовать по одной площадке, за которыми будут закреплены по одному представителю от УФСИН, МЧС, ГИБДД и фонда «Добрый Город».