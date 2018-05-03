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Общество

Мероприятие «Добрые каникулы» пройдет в Пскове в июне

В Пскове прошла межведомственная встреча сотрудников УФСИН, МЧС, ГИБДД и представителей благотворительного фонда «Добрый город».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, совещание прошло под руководством председателя Совета благотворительного фонда «Добрый Город» Семена Никонова. В процессе беседы представители ведомств высказали свои предложения по организации детских летних каникул.

В результате обсуждения участники решили провести совместное мероприятие 14 июня под названием «Добрые каникулы».

Событие будет проходить на территории каждого ведомства, которое приняло участие в совещании. На базах данных ведомств планируется организовать по одной площадке, за которыми будут закреплены по одному представителю от УФСИН, МЧС, ГИБДД и фонда «Добрый Город».

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