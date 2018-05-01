Президент Чехии признался в хранении нервно-паралитического газа, которым были отравлены Скрипали

22:47, 03 мая 2018, ПАИ

Нервно-паралитический газ «Новичок» в незначительном количестве производился и складировался в Чехии, заявил президент страны Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov. Об этом пишут «Известия».

«Был у нас произведен и складирован «Новичок», пусть и в небольшом количестве. Мы знаем, где и когда. Не будем лицемерны. Не нужно лгать об этом», — цитирует его слова ТАСС.

Британский агент и экс-полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены «Новичком» 4 марта в британском Солсбери. Девушка уже пошла на поправку, а вот ее отец до сих пор остается в критическом состоянии.