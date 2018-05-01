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Политика

Президент Чехии признался в хранении нервно-паралитического газа, которым были отравлены Скрипали

Нервно-паралитический газ «Новичок» в незначительном количестве производился и складировался в Чехии, заявил президент страны Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov. Об этом пишут «Известия».

«Был у нас произведен и складирован «Новичок», пусть и в небольшом количестве. Мы знаем, где и когда. Не будем лицемерны. Не нужно лгать об этом», — цитирует его слова ТАСС

Британский агент и экс-полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены «Новичком» 4 марта в британском Солсбери. Девушка уже пошла на поправку, а вот ее отец до сих пор остается в критическом состоянии.

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