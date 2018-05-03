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Общество

Что сделать, чтобы не украли велосипед, рассказали в псковской полиции

С наступлением весенне-летнего периода в регионе участились кражи велосипедов. На официальном сайте УМВД России по Псковской области опубликована памятка, в которой описаны основные правила, как защитить свое транспортное средство от воров.

В основном, велосипеды похищают из подъездов жилых домов, а также с придомовых территорий и от магазинов.

1 МЕСТО: подъезды многоквартирных домов.

Не спасают ни закрытые двери на площадку, ни бдительные соседи, ни даже видеокамеры.

2 МЕСТО: стоянки торгово-развлекательных центров 

То, что большое количество людей отпугнет воришку, – еще одно распространенное заблуждение. На практике  скопление народа играет угонщику только на руку, так как в толпе обычно мало кто обращает внимание на задержавшегося у велопарковки человека.

3 МЕСТО: рынки и остановки общественного транспорта

Такие места, как правило, даже не оборудованы качественными парковками. Велосипедисты рассказывают о случаях, когда вору удавалось просто сломать тонкий заборчик и увезти велосипед вместе с замком. 

4 МЕСТО: паркинги, где велосипед занимает место без каких-либо мер его фиксации

Иными словами, это стандартные велопарковки – железные конструкции, которые есть у магазинов, стадионов, во дворах. Их стоит рассматривать лишь как место временной остановки. 

Как обезопасить себя от кражи 

Важно понимать одно: риск угона есть всегда. Можно годами пристегивать велосипед тонким тросиком на весь день, а потом лишиться его, оставив у магазина буквально на пять минут.

Модернизируйте велосипед, сделав его узнаваемым

Нестандартного цвета рама, видоизмененные запчасти, необычная атрибутика и прочие характерные приметы привлекают много внимания – а оно может стать для веловора серьезной помехой при попытке продать краденое или просто покататься по городу. И даже если кража всё-таки будет совершена – шансы найти такой легко узнаваемый велосипед намного выше. 

Что делать, если ваш велосипед украли:

- Как только обнаружили пропажу велосипеда, сразу же звоните в полицию по телефону «02».
- Запомните или запишите время кражи.
- Постарайтесь найти свидетелей, запишите номера их телефонов и адреса проживания.
- При обращении в полицию с заявлением о краже вам понадобится паспорт, а также желательно иметь документы на велосипед, его фотографии или детальное описание. Указывая стоимость велосипеда, учитывайте все апгрейды и изменения.
- Разместите информацию о пропавшем велосипеде в Интернете на специализированных форумах.
- Сообщите о краже всем друзьям-велосипедистам. Возможно, ваш велосипед попадется на глаза в городе кому-нибудь из них.

Если же вам удалось отыскать свой велосипед самостоятельно у нового хозяина, сразу обратитесь в полицию.

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