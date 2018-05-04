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Общество

Водить хороводы вокруг яблони и петь песни советует 4 мая народный календарь

Проклов день наступил 4 мая по народному календарю. Как пишет портал calend.ru, в этот день отмечается память священномученика Януария (Ианнуария) и с ним мучеников Прокла (Прокула), Соссия, Фавста и других.

Согласно преданию, Януарий еще в юном возрасте стал христианином, а вскоре был рукоположен в сан епископа.  Во время гонений императора Диоклетиана на христиан молодой священнослужитель регулярно посещал диаконов Соссия и Прокла, томящихся в темнице, и совместно с ними совершал литургию. Во время одного из таких богослужений Януария арестовали, а после вместе с Созием и Проклом бросили в печь — но христиане остались невредимы. Затем их отдали на съедение зверям — но хищники не тронули их. В конце концов Януария и его товарищей обезглавили.

Среди всех святых, почитаемых в этот день, русский народ выбрал для названия праздника имя Прокла — во-первых, как наиболее распространенное в крестьянской среде, а во-вторых, как созвучное слову «проклятие». Дело в том, что в этот день было принято проклинать нечистую силу.

Старики выходили за околицу, вставали лицом на запад (эта сторона света считалась символом тьмы) и произносили заговоры. Злые силы отступали. 

Наступало ляльное время — так называли период игр и танцев. Девицы в Проклов день водили хороводы вокруг яблони и распевали песни. По другому дереву, черемухе, судили о погоде. Чем раньше она зацветала — тем более жаркого лета ждали.

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