День Звездных войн отмечают 4 мая поклонники киносаги

08:49, 04 мая 2018, ПАИ

4 мая поклонники всемирно известной киносаги «Звёздные войны» отмечают неформальный праздник – День Звёздных войн (Star Wars Day) или День Люка Скайуокера, как его иногда именуют поклонники этой киноэпопеи, созданной американским режиссёром Джоржем Лукасом. Об этом пишет портал calend.ru.

Возник этот праздник из-за игры слов. В английском языке много слов, которые и пишутся по-разному, и значение имеют разное, но особенности их произношения таковы, что звучат они практически одинаково. Знаменитая фраза напутствия джедаев «Да пребудет с тобой Сила» пишется по-английски: «May the force be with you». Кто-то из поклонников фильма обыграл однажды эту фразу как «Да пребудет с тобой четвёртое мая», делая упор на то, что английское слово «May» можно перевести как название месяца, а слово «force» (сила) заменив словом «fourth» (четвёртый).

4 мая 1979 года, когда первому фильму киносаги уже исполнилось почти два года, в английских новостях избранная премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер была поприветствована сторонниками по партии именно этой фразой: «Да пребудет с тобой 4 мая, Мэгги. Поздравляем». Первый же фильм киносаги вышел в прокат 25 мая 1977 года. В Советском Союзе он официально был показан в двух кинотеатрах в 1988 году в рамках «Дней кино США в СССР».

В 2007 году к 20-летию выхода в свет первого фильма «Звёздные войны. Новая надежда» в Лос-Анджелесе Днём Звёздных войн было объявлено 25 мая. Но у поклонников более популярна дата 4 мая. Первое массовое празднование Дня Звездных войн было проведено в 2011 году в Торонто (Канада), сопровождавшееся костюмированным шествием, видео и шоу-программой. С тех пор праздник организуется ежегодно.

4 мая поклонники «Звездных войн» смотрят свою любимую киноэпопею, устраивают костюмированные шоу и флешмобы, читают журналы и комиксы, посвященные героям саги, играют в компьютерные игры.