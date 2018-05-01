Градообразующий ФК

08:55, 04 мая 2018, ПАИ

Матч второго круга в группе «Запад» между футбольными клубами Псковской области – «Луки-Энергия» и «Псков-747» - прошел в Великих Луках 27 мая. После игры в раздевалки обеих команд заглянул врио губернатора, до этого наблюдавший за встречей с трибуны под проливным дождем. В Великих Луках Михаил Ведерников находился с рабочим визитом. После матча совещания продолжались до позднего вечера, так что «футбольная пауза» стала возможностью перевести дух: «Освежились», - пошутил врио. Но в раздевалке псковичей главе региона был задан вполне рабочий вопрос. Игорь Сурин, в прошлом году завершивший карьеру игрока, и ныне являющийся тренером команды, прямо спросил у врио, поддержит ли тот псковский ФК в новом сезоне...

На фоне прекрасного настроения в раздевалке (ничья в псковском дерби на выезде на полном стадионе) вопрос прозвучал контрастом. Заявочная кампания на следующий сезон во втором дивизионе началась. А «Псков-747» не может предоставить гарантий участия.

«Команду поддержим. Но переговоры идут тяжело», - ответил Ведерников Сурину, не добавляя лишнего. Подчеркивая серьезность намерений, видео из раздевалки врио выложил в своем Instagram. Конечно, экс-защитник своим вопросом в первую очередь защищал, что называется, цвета собственного клуба. Но вопрос можно ставить и шире: учитывая наличие двух профессиональных футбольных клубов и достаточной инфраструктуры, а также держа в уме реконструкцию «Машиностроителя» и включение футбола в список базовых для региона видов спорта, не имеет ли право футбол быть точкой роста региона?

Карелия, Мурманск, Тверь и Вологда потеряли футбол. В этих городах не поговорить о местном футболе и не сходить на стадион на матч профессионалов. Без команд мастеров умирают околопрофессиональные коллективы. Следом бессмысленными становятся школы. В Пскове же пока ситуация совсем другая: 350 человек в футбольной школе и бесчисленное множество в футбольной семье (взгляните вокруг: по улицам ходят спортивные ребята с нашивкой «747») – это сравнимо с коллективом «градообразующего» предприятия.

Ребята, занимавшиеся в городской футбольной школе «Стрела» (теперь они чуть ли не всей командой защищают цвета молодежного «747», а некоторых из которых уже призвала система «Зенита») выиграли в прошлом году всероссийский «Кожаный мяч» в старшей группе и теперь поедут на Чемпионат мира. Правда, всего лишь мячи подавать, но не за красивые глаза же! Именно они станут основой клуба в скором времени. В нынешнем стартовом составе псковичей только один легионер – Николай Шиков.

Вслед за ФК «Луки-Энергия», созданным исключительно на гарантиях коммерческой поддержки, в Псковской области несмотря на кризис появился еще один частный проект – ФК «Автофаворит». Да и «747» в профессиональном футболе задолго до «Велесов», «Араратов», «Краснодаров» и «Тосно» причислялся к коммерческим ПФК. Отметим, что и у «747», и у «Энергии» есть свои спортшколы, а это огромный ресурс: как корпоративный, так и служащий детскому спорту в целом. «Автофаворит» тоже подумывает о создании своей школы. Кроме того, в области исправно функционируют федеральные школьнофутбольные франшизы. Рядом для обмена опытом мощные прибалтийские турниры. Да и свои представительны и многочисленны. Целый сектор экономики!

А если «Пскова-747» не станет, сможем ли мы в полной мере называться спортивным регионом? Как бы ни хотели остальные спортсмены, прайм-тайм на телевидении за футболистами. Листая спортивные сайты или газеты, вы вряд ли сразу найдете что-то об упомянутой выше Карелии или Вологде. Футбольный клуб – своеобразное лицо спортивного облика субъекта федерации. Ну, или, как минимум, овал лица. Чечня – это «Терек», а уже потом единоборства, Питер – это «Зенит», а потом СКА, Псков – это «747».

На матче «Лук» и «747» был полный стадион. Заруба на поле была такой, что капитану псковичей Антону Шишаеву чуть не оторвало ногу. «Жив футбол в области?» - переспросил на всякий случай у Ведерникова главный тренер псковичей Игорь Васильев. Врио ответил утвердительно, было похоже, что происходившее на поле его действительно впечатлило.

Как любит выражаться харизматичный президент «747» Алексей Севастьянов, «Псковская земля – футболеродная». Ну не впустую же псковским женщинам рожать футболистов?