Руководители 10 волостей Псковского района нарушили законодательство о похоронном деле

09:05, 04 мая 2018, ПАИ

В 10 волостях Псковского района прокуратуры выявила нарушения законодательства о погребении и похоронном деле. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства в отношении земельных участков, используемых для погребения граждан на территории волостей, государственный кадастровый учет не осуществлен.

«Неисполнение обязанности по осуществлению государственного кадастрового учета по постановке земельных участков и отсутствие регистрации права собственности на данные земельные участки приводит к нарушению прав жителей сельских поселений Псковского района на соответствующую организацию и благоустройство территорий кладбищ. Отсутствие определенных границ земельных участков препятствует осуществлению санитарного и экологического контроля над местами погребения в целях безопасности жизни и здоровья населения», - пояснили в надзорном ведомстве.

В этой связи прокуратура района в адрес 10 руководителей органов местного самоуправления Псковского района внесла представления с требованием устранить выявленные нарушения закона. Рассмотрение актов реагирования и реальное устранение нарушений закона прокуратура взяла на контроль.