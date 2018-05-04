Водительские права и свидетельства о регистрации машин начнут выдавать МФЦ

09:17, 04 мая 2018, ПАИ

Проект упрощения получения водительских прав и свидетельств о регистрации транспортного средства (СТС) нового поколения подготавливается в России по поручению Правительства и при содействии Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторга. Как сообщает газета «Известия», нововведения позволят получать водительские удостоверения и регистрировать машины в многофункциональных центрах госуслуг.

На данный момент права выдают в отделениях Госавтоинспекции, в МФЦ их можно только переоформить. Первый пилотный проект планируется запустить в Татарстане в конце года. Рассматривается также вариант включения в эксперимент Москвы и Петербурга. При этом россияне сами смогут выбирать, где получить права и свидетельство о регистрации – в МФЦ или подразделениях ГИБДД.

Эксперты отметили, что изменения облегчат процедуру получения документов и сократят очереди. Однако для выдачи прав и СТС в МФЦ потребуется принять ряд мер для совместимости информационных систем центров и МВД, а также установить спецоборудование.