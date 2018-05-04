0
12:46
Михаил Ведерников посетил областную «Вахту памяти» и предложил создать её музей
12:31
Акция по раздаче буклетов «Улицы героев» стартует в Псковской области 5 мая
10:47
Ремонт городских улиц начался в Пскове
08:55
Градообразующий ФК
21:59
Более 1000 военнослужащих Псковского гарнизона примут участие в параде 9 мая в Пскове
21:08
Бегом за Победой!
20:17
Курсанты Псковского филиала ФСИН приняли участие в митинге, посвященном Михаилу Минину
Еще новости
Общество

Водительские права и свидетельства о регистрации машин начнут выдавать МФЦ

Проект упрощения получения водительских прав и свидетельств о регистрации транспортного средства (СТС) нового поколения подготавливается в России по поручению Правительства и при содействии Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторга. Как сообщает газета «Известия», нововведения позволят получать водительские удостоверения и регистрировать машины в многофункциональных центрах госуслуг. 

На данный момент права выдают в отделениях Госавтоинспекции, в МФЦ их можно только переоформить. Первый пилотный проект планируется запустить в Татарстане в конце года. Рассматривается также вариант включения в эксперимент Москвы и Петербурга. При этом россияне сами смогут выбирать, где получить права и свидетельство о регистрации – в МФЦ или подразделениях ГИБДД.

Эксперты отметили, что изменения облегчат процедуру получения документов и сократят очереди. Однако для выдачи прав и СТС в МФЦ потребуется принять ряд мер для совместимости информационных систем центров и МВД, а также установить спецоборудование.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников посетил областную «Вахту памяти» и предложил создать её музей
04 мая 2018
Михаил Ведерников посетил областную «Вахту памяти» и предложил создать её музей
Акция по раздаче буклетов «Улицы героев» стартует в Псковской области 5 мая
04 мая 2018
Акция по раздаче буклетов «Улицы героев» стартует в Псковской области 5 мая
Ремонт городских улиц начался в Пскове
04 мая 2018
Ремонт городских улиц начался в Пскове
Более 1000 военнослужащих Псковского гарнизона примут участие в параде 9 мая в Пскове
03 мая 2018
Более 1000 военнослужащих Псковского гарнизона примут участие в параде 9 мая в Пскове
Курсанты Псковского филиала ФСИН приняли участие в митинге, посвященном Михаилу Минину
03 мая 2018
Курсанты Псковского филиала ФСИН приняли участие в митинге, посвященном Михаилу Минину
Ралли внедорожников «Кудяевские озера» состоится в Новоржевском районе 5 мая
03 мая 2018
Ралли внедорожников «Кудяевские озера» состоится в Новоржевском районе 5 мая
Отопительный сезон в Пскове завершён
03 мая 2018
Отопительный сезон в Пскове завершён
ТРК «Акваполис» отметил свой день рождения (ФОТОРЕПОРТАЖ)
03 мая 2018
ТРК «Акваполис» отметил свой день рождения (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...