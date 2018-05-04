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Общество

Мощное средство подавления поступит в Войска радиоэлектронной борьбы России

Войска радиоэлектронной борьбы России получили многофункциональную мобильную станцию-трансформер «Дивноморье», комплексы начнут поступать на вооружение в этом году. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Министерство обороны.

Новый комплекс подавляет локаторы и другие бортовые радиоэлектронные системы самолетов, вертолетов и беспилотников, создает помехи таким самолетам-радарам, как Е-3 AWACS, Е-2 Hawkeye и Е-8 JSTAR, а также спутникам, прикрывая несколько сотен километров площади.

Отмечается, что «Дивноморье» является одновременно высокотехнологичным командным пунктом, станцией радиотехнической разведки и мощным средством подавления. Ранее все эти функции были разделены между станциями «Москва», «Красуха-2» и «Красуха-4», новый комплекс их заменит.

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