Партию польских виноградных улиток на 2 млн рублей попытался ввезти в Псковскую область гражданин Белоруссии

09:28, 04 мая 2018, ПАИ

В Невельском районе гражданин Белоруссии попытался незаконно ввезти в Россию партию польских виноградных улиток на сумму порядка 2 миллионов рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону, 36-летнего белоруса пограничники задержали при пересечении государственной границы в районе населенного пункта Альшуты.

В автомобиле марки «Фольксваген», которым он управлял, пограничники обнаружили около двух тонн живых улиток. Водитель не смог предоставить необходимые товарно-сопроводительные документы на груз, в том числе отсутствовал ветеринарный сертификат. В ходе его опроса выяснилось, что несколько торговых организаций Пскова и Санкт-Петербурга планировали приобрести товар.

Груз в установленном российским законодательством порядке передан сотрудникам Государственного учреждения ветеринарии по Псковской области для проведения дальнейших административно-процессуальных мероприятий и принятия соответствующего решения.