Три человека намерены участвовать в предварительном голосовании «Единой России» по выборам главы Псковского района
Зарегистрированы три участника предварительного голосования «Единой России» по кандидатурам для последующего выдвижения на выборы главы Псковского района. Соответствующее решение принял организационный комитет партии, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском региональном отделении «Единой России».
В список участников предварительного голосования вошли заместитель главы администрации Псковского района, беспартийный Геннадий Ранцев, пенсионер Виктор Герасимов и главный энергетик ОАО «ПЗ АТС – Т» Артём Васильев. Двое последних – члены партии «Единая Россия».
Отбор кандидатов от партии на должности глав Стругокрасненского, Красногородского, Опочецкого, Великолукского, Псковского, Локнянского и Невельского районов пройдет по первой модели. Это значит, что принять участие в голосовании смогут все, кто обладает активным избирательным правом, а кандидатами могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане. Единый день предварительного голосования назначен на 3 июня. Выдвижение участников предварительного голосования «Единой России» продлится до 8 мая.