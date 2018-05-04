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Общество

Сергей Макарченко: Жильцы дома на Народной в Пскове, где произошёл пожар, не просили менять проводку в ходе капремонта

Жильцы дома 49 по улице Народной в Пскове, где 3 мая произошёл пожар из-за короткого замыкания в электрощитке, не просили заменить проводку во время капремонта. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор регионального оператора - Фонда капитального ремонта в Псковской области Сергей Макарченко.

Напомним, о пожаре сообщил читатель ПАИ. При этом он заявил, что летом 2017 года в доме был сделан капремонт: фасады покрасили, а проводку, которой больше 40 лет, менять не стали.

Сергей Макарченко заметил, что жильцам было предложено провести капремонт крыши и фасада, и они с этим согласились. «Ни слова про электрику сказано не было. Они могли на общем собрании решить делать электрику, а фасад перенести на более поздний срок», - пояснил директор фонда.

Он также напомнил, что предложение о капремонте делается до 1 октября, не позднее, чем за три месяца до года, предшествующего работам. Жильцы могут отказаться от одних работ в пользу других, приняв решение на общем собрании собственников. Если собрание не проходит, решение принимает муниципалитет.

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