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Общество

Участие во встрече партнеров проекта «Мультимодальные города» приняла псковская делегация в Финляндии

В городе Турку (Финляндия) состоялась очередная рабочая встреча партнеров проекта «Мультимодальные города» программы трансграничного сотрудничества «ИНТЕРРЕГ. Регион Балтийского моря». С российской стороны участие в мероприятии принимали начальник управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов и начальник отдела по реализации программ приграничного сотрудничества администрации Пскова Кристина Кобызь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Кристина Кобызь выступила с докладом о работе, которая в рамках проекта проводится в Пскове, а именно о промежуточных результатах опроса о транспортной доступности, который идет среди разных возрастных групп населения Пскова. Она отметила, что опрос продолжается. «Особое внимание в первую очередь уделяется - школьникам, студентам, занятому населению города, пожилым людям, которые пользуются как общественным, так личным автотранспортом, а также ездят на велосипеде и ходят пешком», - сообщила Кристина Кобызь.

Напомним, проект «Мультимодальные города» стартовал в ноябре 2017 и завершится в ноябре 2020 года. Главным городским центром исторически является территория так называемого «Окольного города», где размещаются основные административные учреждения, культурные объекты. Загруженность автомобильных дорог центра города лишает горожан безопасной и качественной городской среды. Псков взял курс не только на общее развитие городской территории, но и на создание благоприятных условий для пешеходов и велосипедистов.

Целью проекта «Мультимодальные города» является разработка и внедрение стратегических подходов и комплексных решений для обеспечения эффективного и безопасного функционирования городских транспортных систем, включая решения в области развития велосипедного и других немоторизованных видов передвижений.

В проекте 17 участников из 8 европейских стран (Германия, Польша, Швеция, Дания, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва) и России во главе с ведущим партнером Ганзейским городом Росток (Германия). Администрация Пскова является единственным полноправным партнером проекта с российской стороны.

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