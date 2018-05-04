Спиртное украл пскович из магазина на Рижском проспекте

10:55, 04 мая 2018, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали гражданина, который украл спиртное из магазина на Рижском проспекте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Информацию о произошедшем в торговой точке получил находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего похитителя.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.