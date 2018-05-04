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Общество

Гала-шоу «Миссис Псков 2018» пройдёт в санатории «Хилово» 4 мая

4 мая в санатории «Хилово» состоится большое гала-шоу участниц конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2018». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы конкурса, участницы приготовили зрителям насыщенную программу, состоящую из представления, модного дефиле, танцевального выхода и  дефиле в вечерних платьях.

Победительницу этого этапа, которая получит титул «Миссис Хилово 2018», выберут гости санатория народным голосованием. В качестве приза лучшая конкурсантка получит путевку на «Тур выходного дня» всей семьей.

Гостями праздничной программы станут танцевальное шоу «Баккара», певица Алена Shine! Ведущий гала-шоу - Николай Королев.

После гала-шоу участницы конкурса «Миссис Псков 2018» отдохнут в санатории «Хилово» с 4 мая по 6 мая по программе «Тур выходного дня». Здесь же, в «Хилово», пройдет их новая  фотосессия.

Напомним, что финал конкурса пройдет 26 мая в 18:00 в БКЗ филармонии. Билеты на «Миссис Псков - 2018» уже поступили в продажу. Организаторы конкурса - продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, телеканал «Первый Псковский», при поддержке Управления культуры администрации Пскова.

Генеральный спонсор конкурса – «Центр Кровельных и фасадных систем». Генеральный партнер конкурса – магазин обуви «М СТИЛЬ». Официальный спонсор конкурса – «Стройбаза на Белинского». Официальные партнеры -  CoralTravel на Некрасова, 6 и аквапарк «Акваполис». Аккредитованное видео – Евгений Родин. Стиль – студия колористики Марии Никулиной, студия красоты Beauty FoRRest. Фотографы – Татьяна Родина, Александр Бабкин, Даниил Леонтьев. Макияж - Виктория Марчук, Светлана Яунжекарс, Дарья Никандрова, Ирина Попова. Интерьерная фотостудия -   студия «Родина».

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