За непроведение предрейсового медосмотра сотрудников инспекция труда наказала великолукское предприятие
Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Кабельный завод Алюр» за несоблюдение трудового законодательства.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в ходе внеплановой выездной проверки было установлено, что водителей допустили к выполнению своих трудовых обязанностей без прохождения обязательного предрейсового медицинского осмотра. Кроме того, с вновь принятыми работниками не был проведен вводный инструктаж.
Директор предприятия привлечен к административной ответственности. Госинспектор труда выдал предписание об устранении нарушений трудового законодательства.