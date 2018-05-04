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Общество

За непроведение предрейсового медосмотра сотрудников инспекция труда наказала великолукское предприятие

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Кабельный завод Алюр» за несоблюдение трудового законодательства.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в ходе внеплановой выездной проверки было установлено, что водителей допустили к выполнению своих трудовых обязанностей без прохождения обязательного предрейсового медицинского осмотра. Кроме того, с вновь принятыми работниками не был проведен вводный инструктаж.

Директор предприятия привлечен к административной ответственности. Госинспектор труда выдал предписание об устранении нарушений трудового законодательства.

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