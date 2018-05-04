Пять долгожителей Псковской области отметят 9 мая День Победы и день рождения

11:04, 04 мая 2018, ПАИ

9 мая пять долгожителей из Новосокольнического, Псковского, Великолукского, Невельского и Усвятского районов отметят двойной праздник – День Победы и день рождения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Отделении Пенсионного фонда РФ по Псковской области, в мае 66 старейших жителя Псковской области, которым исполнится 90, 95 или 100 лет, получат поздравление главы государства Владимира Путина.

По информации отдела социальных выплат регионального отделения ПФР, 90-летний юбилей отметят 57 пенсионеров из 19 районов. 95 лет исполнится 8 жителям региона. Проживают юбиляры в Гдовском, Новосокольническом, Псковском, Великолукском, Невельском, Пушкиногорском и Стругокрасненском районах. Столетний юбилей в мае отметит жительница Пскова. Большинство юбиляров – женщины.

Добавим, что специалисты отделения Пенсионного фонда России по Псковской области ежемесячно осуществляют сбор и обработку сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, отмечающих юбилейные даты. Собранная информация используется для подготовки персональных поздравлений президента России.

Напомним, что сведения о юбилярах ПФР направляет с 2011 года. Всего за это время направлено более 6 тысяч сведений о гражданах, достигших 90, 95, 100 летнего возраста.