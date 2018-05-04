0
12:46
Михаил Ведерников посетил областную «Вахту памяти» и предложил создать её музей
12:31
Акция по раздаче буклетов «Улицы героев» стартует в Псковской области 5 мая
10:47
Ремонт городских улиц начался в Пскове
08:55
Градообразующий ФК
21:59
Более 1000 военнослужащих Псковского гарнизона примут участие в параде 9 мая в Пскове
21:08
Бегом за Победой!
20:17
Курсанты Псковского филиала ФСИН приняли участие в митинге, посвященном Михаилу Минину
Еще новости
Общество

Пять долгожителей Псковской области отметят 9 мая День Победы и день рождения

9 мая пять долгожителей из Новосокольнического, Псковского, Великолукского, Невельского и Усвятского районов отметят двойной праздник – День Победы и день рождения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Отделении Пенсионного фонда РФ по Псковской области, в мае 66 старейших жителя Псковской области, которым исполнится 90, 95 или 100 лет, получат поздравление главы государства Владимира Путина.

По информации отдела социальных выплат регионального отделения ПФР, 90-летний юбилей отметят 57 пенсионеров из 19 районов. 95 лет исполнится 8 жителям региона. Проживают юбиляры в Гдовском, Новосокольническом, Псковском, Великолукском, Невельском, Пушкиногорском и Стругокрасненском районах. Столетний юбилей в мае отметит жительница Пскова. Большинство юбиляров – женщины.

Добавим, что специалисты отделения Пенсионного фонда России по Псковской области ежемесячно осуществляют сбор и обработку сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, отмечающих юбилейные даты. Собранная информация используется для подготовки персональных поздравлений президента России.

Напомним, что сведения о юбилярах ПФР направляет с 2011 года. Всего за это время направлено более 6 тысяч сведений о гражданах, достигших 90, 95, 100 летнего возраста.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников посетил областную «Вахту памяти» и предложил создать её музей
04 мая 2018
Михаил Ведерников посетил областную «Вахту памяти» и предложил создать её музей
Акция по раздаче буклетов «Улицы героев» стартует в Псковской области 5 мая
04 мая 2018
Акция по раздаче буклетов «Улицы героев» стартует в Псковской области 5 мая
Ремонт городских улиц начался в Пскове
04 мая 2018
Ремонт городских улиц начался в Пскове
Более 1000 военнослужащих Псковского гарнизона примут участие в параде 9 мая в Пскове
03 мая 2018
Более 1000 военнослужащих Псковского гарнизона примут участие в параде 9 мая в Пскове
Курсанты Псковского филиала ФСИН приняли участие в митинге, посвященном Михаилу Минину
03 мая 2018
Курсанты Псковского филиала ФСИН приняли участие в митинге, посвященном Михаилу Минину
Ралли внедорожников «Кудяевские озера» состоится в Новоржевском районе 5 мая
03 мая 2018
Ралли внедорожников «Кудяевские озера» состоится в Новоржевском районе 5 мая
Отопительный сезон в Пскове завершён
03 мая 2018
Отопительный сезон в Пскове завершён
ТРК «Акваполис» отметил свой день рождения (ФОТОРЕПОРТАЖ)
03 мая 2018
ТРК «Акваполис» отметил свой день рождения (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...