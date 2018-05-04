Схема движения автобусов изменится в Пскове вечером 4 мая

15:37, 04 мая 2018, ПАИ

4 мая в период с 18:30 до 24:00 в Пскове изменится схема движения автобусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Так, будет закрыто движение общественного транспорта по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади, улице Советской от Октябрьской площади до площади Ленина, по площади Ленина, Троицкому мосту, Рижскому проспекту от улицы Максима Горького до площади Ленина, улице Леона Поземского от улицы Набат до площади Ленина.

В связи с этим автобусы маршрутов №№ 3, 4, 15, 17 с Завеличья проследуют по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через дамбу, по площади Победы, улице Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 14 с Завеличья будут ездить по Коммунальной, Максима Горького через дамбу, площади Победы, Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы №№ 115, 126 с автовокзала поедут по улице Я. Фабрициуса, площади Победы (с остановкой), через дамбу по улице Максима Горького, с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту. В обратном направлении – с Рижского проспекта по Народной, Коммунальной и Юбилейной, далее - в парк.

Автобус № 109 от автовокзала последует к Летнему саду, по улице Кузнецкой, Инженерной, Алтаева, Труда, Ипподромной с выездом на Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы № 1 со Снятной горы будут ходить по улицам Леона Поземского, Ипподромной, Труда, Текстильной, Алтаева, Инженерной, Кузнецкой с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы № 11 поедут с улицы Звездной по Труда, Текстильной, Инженерной, Кузнецкой с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы № 8, 8А повезут пассажиров через площадь Победы, улицу Яна Фабрициуса на вокзал; от вокзала по Я. Фабрициуса, площади Победы, Яна Райниса.

Автобусы №№ 7, 7А, 118, 112, 114 проследуют через мост Александра Невского и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками; автобус № 19 - с цементного склада через дамбу, площадь Победы, Яна Фабрициуса на вокзал, а от вокзала - по Яна Фабрициуса через площадь Победы на цементный склад.

Автобус № 25 будет ездить с Ипподромной по Леона Поземского, Чудской, через мост Александра Невского, улицу Коммунальную и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Маршрут № 138 рейсом от Торошинки на 20:15 будет пролегать через мост Александра Невского и далее по маршруту со всеми остановками; маршрут № 137 рейсом от Филатовой горы на 20:15 – через Текстильную, мост Александра Невского, Ижорского батальона, Леона Поземского, Ипподромную и далее по маршруту со всеми остановками.

Автобус № 151 в 20:15 тронется от Лопатовских крестов на Рокоссовского по улице Гражданской, через площадь Победы, дамбу по улице Максима Горького с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту.

Автобус № 132 рейсом из Яблонца на 20:45 проследует на Рокоссовского через площадь Победы, дамбу по улице М. Горького с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту.

Маршруты №№ 22, 30 в период с 18:30 до 24:00 будут закрыты.