0
15:52
Центр доктора Бубновского дарит военным пенсионерам и действующим военнослужащим скидку 20% в честь Дня Победы
15:24
По решению врио губернатора капитальный ремонт автостанции в Опочке начнется в этом году
15:11
Ход работ по реконструкции улицы Свердлова проконтролировали власти Пскова
14:19
Участники автопробега «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» прибыли в Псковскую область
13:46
Гала-шоу «Миссис Псков 2018» пройдёт в санатории «Хилово» 4 мая
12:46
Михаил Ведерников посетил областную «Вахту памяти» и предложил создать её музей
12:31
Акция по раздаче буклетов «Улицы героев» стартует в Псковской области 5 мая
Еще новости
  • Коротко
Общество

Схема движения автобусов изменится в Пскове вечером 4 мая

4 мая в период с 18:30 до 24:00 в Пскове изменится схема движения автобусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Так, будет закрыто движение общественного транспорта по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади, улице Советской от Октябрьской площади до площади Ленина, по площади Ленина, Троицкому мосту, Рижскому проспекту от улицы Максима Горького до площади Ленина, улице Леона Поземского от улицы Набат до площади Ленина.

В связи с этим автобусы маршрутов №№ 3, 4, 15, 17 с Завеличья проследуют по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через дамбу, по площади Победы, улице Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 14 с Завеличья будут ездить по Коммунальной, Максима Горького через дамбу, площади Победы, Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы №№ 115, 126 с автовокзала поедут по улице Я. Фабрициуса, площади Победы (с остановкой), через дамбу по улице Максима Горького, с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту. В обратном направлении – с Рижского проспекта по Народной, Коммунальной и Юбилейной, далее - в парк.

Автобус № 109 от автовокзала последует к Летнему саду, по улице Кузнецкой, Инженерной, Алтаева, Труда, Ипподромной с выездом на Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы № 1 со Снятной горы будут ходить по улицам Леона Поземского, Ипподромной, Труда, Текстильной, Алтаева, Инженерной, Кузнецкой с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы № 11 поедут с улицы Звездной по Труда, Текстильной, Инженерной, Кузнецкой с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы № 8, 8А повезут пассажиров через площадь Победы, улицу Яна Фабрициуса на вокзал; от вокзала по Я. Фабрициуса, площади Победы, Яна Райниса.

Автобусы №№ 7, 7А, 118, 112, 114 проследуют через мост Александра Невского и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;  автобус № 19 - с цементного склада через дамбу, площадь Победы, Яна Фабрициуса на вокзал, а от вокзала - по Яна Фабрициуса через площадь Победы на цементный склад.

Автобус № 25 будет ездить с Ипподромной по Леона Поземского, Чудской, через мост Александра  Невского, улицу Коммунальную и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Маршрут № 138 рейсом от Торошинки на 20:15 будет пролегать через мост Александра Невского и далее по маршруту со всеми остановками; маршрут № 137 рейсом от Филатовой горы на 20:15 – через Текстильную, мост Александра Невского, Ижорского батальона, Леона Поземского, Ипподромную и далее по маршруту со всеми остановками.

Автобус № 151 в 20:15 тронется от Лопатовских крестов на Рокоссовского по улице Гражданской, через площадь Победы, дамбу по улице Максима Горького с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту.

Автобус № 132 рейсом из Яблонца на 20:45 проследует на Рокоссовского через площадь Победы, дамбу по улице М. Горького с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту.

Маршруты №№ 22, 30 в период с 18:30 до 24:00 будут закрыты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Центр доктора Бубновского дарит военным пенсионерам и действующим военнослужащим скидку 20% в честь Дня Победы
04 мая 2018
Центр доктора Бубновского дарит военным пенсионерам и действующим военнослужащим скидку 20% в честь Дня Победы
По решению врио губернатора капитальный ремонт автостанции в Опочке начнется в этом году
04 мая 2018
По решению врио губернатора капитальный ремонт автостанции в Опочке начнется в этом году
Ход работ по реконструкции улицы Свердлова проконтролировали власти Пскова
04 мая 2018
Ход работ по реконструкции улицы Свердлова проконтролировали власти Пскова 2
Участники автопробега «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» прибыли в Псковскую область
04 мая 2018
Участники автопробега «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» прибыли в Псковскую область
Гала-шоу «Миссис Псков 2018» пройдёт в санатории «Хилово» 4 мая
04 мая 2018
Гала-шоу «Миссис Псков 2018» пройдёт в санатории «Хилово» 4 мая 1
Михаил Ведерников посетил областную «Вахту памяти» и предложил создать её музей
04 мая 2018
Михаил Ведерников посетил областную «Вахту памяти» и предложил создать её музей 4
Акция по раздаче буклетов «Улицы героев» стартует в Псковской области 5 мая
04 мая 2018
Акция по раздаче буклетов «Улицы героев» стартует в Псковской области 5 мая 3
Ремонт городских улиц начался в Пскове
04 мая 2018
Ремонт городских улиц начался в Пскове

Идет загрузка...