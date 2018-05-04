Противоклещевая обработка проведена в Пушкинском заповеднике

11:33, 04 мая 2018, ПАИ

Поэтическая поляна близ сельца Михайловское в Пушкинском заповеднике, тропы, по которым проходят туристические маршруты, и прилегающие к ним территории в музеях-усадьбах «Михайловское» и «Петровское», а также традиционные места базирования доброхотских отрядов близ этих усадеб обработаны против клещей. Об этом со ссылкой на главного хранителя музейных территорий Пушкинского заповедника Екатерину Дмитриеву сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе музея Лидия Токарева.

3 мая дезинсекцию провели также на Савкиной горке и в «Пушкинской деревне». На очереди — парк Тригорского, где противоклещевые мероприятия проведут 7 мая.

Повторная противоклещевая обработка заповедных территорий состоится в преддверии Всероссийского Пушкинского праздника поэзии, который по традиции проводят в первые выходные лета.

Дезинсекцию на территории Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» организуют сотрудники филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области в Опочецком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском, Пыталовском районах». В этом году им предстоит обработать от опасных насекомых всего 7,6 гектара.