0
12:46
Михаил Ведерников посетил областную «Вахту памяти» и предложил создать её музей
12:31
Акция по раздаче буклетов «Улицы героев» стартует в Псковской области 5 мая
10:47
Ремонт городских улиц начался в Пскове
08:55
Градообразующий ФК
21:59
Более 1000 военнослужащих Псковского гарнизона примут участие в параде 9 мая в Пскове
21:08
Бегом за Победой!
20:17
Курсанты Псковского филиала ФСИН приняли участие в митинге, посвященном Михаилу Минину
Еще новости
Общество

Противоклещевая обработка проведена в Пушкинском заповеднике

Поэтическая поляна близ сельца Михайловское в Пушкинском заповеднике, тропы, по которым проходят туристические маршруты, и прилегающие к ним территории в музеях-усадьбах «Михайловское» и «Петровское», а также традиционные места базирования доброхотских отрядов близ этих усадеб обработаны против клещей. Об этом со ссылкой на главного хранителя музейных территорий Пушкинского заповедника Екатерину Дмитриеву сообщила  Псковскому агентству информации пресс-атташе музея Лидия Токарева.

3 мая дезинсекцию провели также на Савкиной горке и в «Пушкинской деревне». На очереди — парк Тригорского, где противоклещевые мероприятия проведут 7 мая.  

Повторная противоклещевая обработка заповедных территорий состоится в преддверии Всероссийского Пушкинского праздника поэзии, который по традиции проводят в первые выходные лета.

Дезинсекцию на территории Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» организуют сотрудники филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области в Опочецком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском, Пыталовском районах». В этом году им предстоит обработать от опасных насекомых всего 7,6 гектара.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников посетил областную «Вахту памяти» и предложил создать её музей
04 мая 2018
Михаил Ведерников посетил областную «Вахту памяти» и предложил создать её музей
Акция по раздаче буклетов «Улицы героев» стартует в Псковской области 5 мая
04 мая 2018
Акция по раздаче буклетов «Улицы героев» стартует в Псковской области 5 мая
Ремонт городских улиц начался в Пскове
04 мая 2018
Ремонт городских улиц начался в Пскове
Более 1000 военнослужащих Псковского гарнизона примут участие в параде 9 мая в Пскове
03 мая 2018
Более 1000 военнослужащих Псковского гарнизона примут участие в параде 9 мая в Пскове
Курсанты Псковского филиала ФСИН приняли участие в митинге, посвященном Михаилу Минину
03 мая 2018
Курсанты Псковского филиала ФСИН приняли участие в митинге, посвященном Михаилу Минину
Ралли внедорожников «Кудяевские озера» состоится в Новоржевском районе 5 мая
03 мая 2018
Ралли внедорожников «Кудяевские озера» состоится в Новоржевском районе 5 мая
Отопительный сезон в Пскове завершён
03 мая 2018
Отопительный сезон в Пскове завершён
ТРК «Акваполис» отметил свой день рождения (ФОТОРЕПОРТАЖ)
03 мая 2018
ТРК «Акваполис» отметил свой день рождения (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...