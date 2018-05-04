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Прокуратура потребовала установить освещение в деревне Ершово Псковского района

Прокуратура Псковского района внесла представление в адрес директора ГБУ Псковской области «Псковавтодор» с требованием установить освещение дороги в деревне Ершово.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуре Псковской области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований межгосударственного стандарта ГОСТ 33151-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения» отсутствует уличное освещение участка автомобильной дороги, проходящего через деревню Ершово. 

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона находятся на контроле прокуратуры района.

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