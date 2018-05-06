Схема движения городских автобусов изменится в Пскове 7 мая

10:40, 06 мая 2018, ПАИ

7 мая в период с 18: 00 по 24:00 изменится схема движения автобусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Так, будет закрыто движение общественного транспорта по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади, улице Советской от Октябрьской площади до площади Ленина, по площади Ленина, Троицкому мосту, Рижскому проспекту от улицы Максима Горького до площади Ленина, улице Леона Поземского от улицы Набат до площади Ленина.

В связи с этим автобусы маршрутов № 3, 4, 15, 17 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через дамбу, по площади Победы, улице Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 14 с Завеличья следуют по улице Коммунальной, улице Максима Горького через дамбу, по площади Победы, улице Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрутов № 115, 126 с автовокзала следуют по улице Яна Фабрициуса, по площади Победы (с остановкой), через дамбу по улице Максима Горького, с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту. В обратном направлении – с Рижского проспекта по улице Народной, улице Коммунальной, улице Юбилейной и далее в парк.

Автобус маршрута № 109 от автовокзала следует к Летнему саду, улице Кузнецкой, улице Инженерной, улице Алтаева, улице Труда, улице Ипподромной с выездом на улицу Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 1 со Снятной горы следуют по улице Леона Поземского, улице Ипподромной, улице Труда, улице Текстильной, улице Алтаева, улице Инженерной, улице Кузнецкой с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 11 следуют с улицы Звездной по улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной, улице Кузнецкой с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 8, 8А следуют через площадь Победы, улице Яна Фабрициуса на вокзал; от вокзала по улице Яна Фабрициуса, через площадь Победы, улице Яна Райниса.

Автобусы маршрутов № 7, 7А, 118, 112, 114 следуют через мост Александра Невского и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобус маршрута № 19 с цементного склада следует через дамбу, через площадь Победы, улице Яна Фабрициуса на вокзал; от вокзала по улице Яна Фабрициуса через площадь Победы на цементный склад.

Автобус маршрута № 25 следует с улицы Ипподромной по улице Леона Поземского, улице Чудской, через мост Александра Невского, улице Коммунальной и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Маршруты № 22, 30 в период с 18:00 до 24:00 будут закрыты.