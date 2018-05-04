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Нетрезвых водителей-рецидивистов поймали в Пскове, Невеле и пяти районах области

В ходе проведенных мероприятий в Пскове, Невеле и пяти районах Псковской области сотрудники ГИБДД установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, в Пскове 28 апреля около 14:00 у дома по улице генерала Маргелова полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2110, которым управлял 29-летний нетрезвый горожанин. А вечером 1 мая по улице Льва Толстого на автомашине ехал 30-летний водитель, который также находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Невеле днем 3 мая у дома по улице Октябрьской стражи порядка остановили 26-летнего гражданина, который в нетрезвом виде управлял мопедом. В этот же день в Невеле по улице Ленина на автомобиле ГАЗ-31105 следовал 51-летний нетрезвый местный житель.

В Великолуском районе 30 апреля по дороге Великие Луки - Усвяты на скутере ехал 37-летний гражданин, который тоже был в нетрезвом виде. В Дновском районе утром 2 мая на дороге Дно — Искра стражи порядка остановили автомашину ВАЗ-2101, которой управлял 29-летний нетрезвый житель Дно.

Кроме того, нетрезвых водителей дорожные полицейские выявили на территории Островского, Дедовичского и Пыталовского районов. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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