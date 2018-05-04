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Общество

ПсковГУ: Университетский городок должен стать центром притяжения молодежи

«На наш взгляд, университетский городок должен стать центром притяжения молодежи, научно культурным центром», - заявила начальник управления по молодежной политике Псковского государственного университета, руководитель стратегического проекта «Пространство опережающего развития региона – университетский городок ПсковГУ»  Надежда Смирнова на конференции 4 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Надежды Смирновой, строительство университетского городка в ландшафтном пространстве реки Великой в центре Пскова сейчас продолжается. Она уверена, что городок станет визитной карточкой университета и региона.

Надежда Смирнова добавила, что университетский городок будет открытым, доступным пространством, в котором каждый молодой человек сможет получать образование независимо от возможностей здоровья, места жительства или доходов семьи.

Она уточнила, что цель этого стратегического проекта поддержка и реализация студенческих инициатив. «Наша задача - создание определённых центров, где студенты будут поддержаны, а также создание образовательной и информационной среды. Кроме этого, и поддержка проектов школьников», - рассказала руководитель стратегического проекта.

Она напомнила, что проект начат в 2017 году и завершится в 2021 году. По ее мнению, псковская молодежь пока слабо реагирует на возможность собственной реализации. «Именно поэтому задача вуза изменить мировооззренческое ощущение молодежи, показать, что перспективы есть. Для этого нужно создавать площадки, где студенты будут замечены», - сказала Надежда Смирнова. В то же время она обратила внимание на низкий интерес к проекту со стороны работодателей и отсутствие обратной связи из районных центров области.   Руководитель стратегического проекта рассказала, что  многие, приехав в Псков из районов, удивляются неожиданно открывшимся возможностям на базе ПсковГУ.  

При этом она отметила, что увеличился процент школьников, которые идут в колледж Псковгу, потому что считают, что потом легче перейти на этап высшего образования. Надежда Смирнова добавила, что колледж участвует во всех программах вуза, подготовка там ведётся очень качественная. Она уверена, что очень хорошо, когда человек может попробовать профессию изнутри, что особенно важно в условиях, когда студенты не идут работать по специальности.

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