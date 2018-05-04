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Общество

Создание сообщества студентов по оказанию помощи маломобильным гражданам вошло в число приоритетов ПсковГУ

Одной из задач является создание студенческого сообщества по оказанию помощи маломобильным гражданам, заявила начальник отдела социальной защиты Псковского государственного университета Алена Пилипенко на конференции по теме стратегического проекта Псковского государственного университета «Пространство опережающего развития региона – университетский городок ПсковГУ» 4 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Студенты понимают проблемы маломобильных граждан и желают принять участие в их решении», - отметила Алёна Пилипенко.

Кроме того, она сообщила, что у университета уже есть опыт проведения мероприятий для людей с инвалидностью. «Взаимодействуем с обществом инвалидов, библиотекой для незрячих, чтобы сотрудники рассказывали волонтёрам, как взаимодействовать с той или иной категорией маломобильных граждан», - рассказала выступающая и добавила, что это очень хороший опыт. 

В ПсковГУ  же на сегодняшний день обучаются 28 маломобильных граждан. По словам Алены Пилипенко, вуз делает все возможное, чтобы образование было доступным для маломобильных граждан. «Ограничений при поступлении в университет у нас никаких нет», - подчеркнула она.

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