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Общество

Благодаря бизнес-инкубатору ПсковГУ студенты становятся предпринимателями

Ряд студентов Псковского государственного университета становятся предпринимателями  благодаря созданному на базе вуза бизнес-инкубатору. Об этом сообщил руководитель студенческого бизнес-инкубатора ПсковГУ Иван Войку на конференции по теме стратегического проекта Псковского государственного университета «Пространство опережающего развития региона – университетский городок ПсковГУ» 4 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Ивана Войку, главной миссией бизнес-инкубатора является устранение страхов у студентов и развитие их предпринимательского потенциала. Он также сообщил, что бизнес-инкубатор организует участие студентов в семинарах, программах и проектах, в том числе, федеральных, в выставочных мероприятиях региона.

Иван Войку привел примеры бизнеса, который открывают студенты после обучения: «У одного есть брачный бизнес. В прошлом году двое получили поддержку Фонда гарантий развития предпринимательства. В этом году одна студентка планирует открыть автосервис».

Кроме того, председатель объединенного совета обучающихся ПсковГУ, студент 3 курса факультета инженерных и строительных технологий Ярослав Ульянков рассказал об общественном совете вуза. Так, по его словам, совет ведет учет мнений студентов. «Это некий мост между администрацией вуза и студенчеством», - подчеркнул Ярослав Ульянков. Он также отметил, что существуют десятки историй в подтверждение этому, в том числе студенческое ТВ, волонтерские отряды.

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