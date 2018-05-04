В преддверии летних каникул специалисты «Псковэнерго» напоминают школьникам правила электробезопасности

13:36, 04 мая 2018, ПАИ

В преддверии летних каникул специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» традиционно напоминают школьникам основные правила электробезопасности, рассказывая о мерах предосторожности при нахождении вблизи энергообъектов и при пользовании электроприборами.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе энергокомпании, перед началом продолжительного летнего детского отдыха представители производственных отделений электрических сетей «Псковэнерго» встречаются с учащимися младшего, среднего и старшего школьного возраста. В ряде случаев энергетики проводят комплексные занятия по безопасной жизнедеятельности совместно со специалистами ГУ МЧС России по Псковской области. Так, 3 и 4 мая, энергетики и спасатели встретились с учащимися псковских школ № 23 и № 27 на базе пожарно-технической выставки в Пскове.

В ходе занятий по профилактике электротравматизма специалисты «Псковэнерго», в частности, напомнили правила безопасного обращения с бытовыми электроприборами дома и поведения вблизи электросетевых объектов на улице, рассказали о значении предупреждающих знаков на энергооборудовании, действиях при грозе, при возгорании электроприборов и так далее. Электромонтеры демонстрировали средства индивидуальной защиты, которые они используют в своей повседневной работе в действующих электроустановках.

В связи с повышением риска электротравматизма среди школьников в летний период филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» обращается ко всем родителям с убедительной просьбой усилить контроль над детьми.

ЗАПРЕЩАЙТЕ ДЕТЯМ:

- Приближаться к провисшим или оборванным проводам. Опасно не только касаться провода, но и подходить к нему ближе, чем на 8 метров.

- Проникать в распределительные устройства и на трансформаторные подстанции - электричество на таких энергообъектах может убить даже на расстоянии.

- Залезать на опоры воздушных линий электропередачи, крыши домов и строений, где поблизости проходят электрические провода;

- Набрасывать проволоку и другие предметы на линии электропередачи.

В помощь детям, родителям и педагогам на сайте МРСК Северо-Запада размещён специализированный портал «Подружись с электричеством»: http://electrofriend.mrsksevzap.ru/home. Он содержит материалы, адаптированные для детей разных возрастных категорий: правила безопасности, учебные фильмы, аудио и видеоролики, тематические компьютерные игры, печатные материалы для уроков ОБЖ и бесед по безопасности, сценарии занятий и рекомендации для родителей по проведению профилактических бесед.