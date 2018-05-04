Кражи золотого обручального кольца, планшета и газовой плиты раскрыли полицейские в Псковской области

14:26, 04 мая 2018, ПАИ

В Псковской области полицейские раскрыли кражи золотого обручального кольца, планшета, микроволновой печи, газовой плиты и других вещей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, в Великих Луках из дома по улице Винатовского была совершена кража золотого обручального кольца, принадлежащего 61-летнему хозяину квартиры. В этом преступлении подозревается 41-летний безработный великолучанин. Он дал признательные показания. Проводится проверка. По имеющимся данным, похищенное кольцо он успел сдать в ломбард.

Также в Великих Луках 3 мая около 15:00 25-летний не работающий, ранее судимый молодой человек похитил планшет у 66-летней пенсионерки из частного дома по улице Горицкой, когда приходил в гости к мужу потерпевшей. Возбуждено уголовное дело.

В Великолукском районе в период с 27 по 30 апреля из дачного дома по улице Восточной в деревне Лычево путем пролома стены 32-летний безработный, ранее судимый местный житель совершил кражу микроволновой печи, газовой плиты и других вещей. Причиненный ущерб устанавливается. Проводится расследование.