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Кражи золотого обручального кольца, планшета и газовой плиты раскрыли полицейские в Псковской области

В Псковской области полицейские раскрыли кражи золотого обручального кольца, планшета, микроволновой печи, газовой плиты и других вещей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, в Великих Луках из дома по улице Винатовского была совершена кража золотого обручального кольца, принадлежащего 61-летнему хозяину квартиры. В этом преступлении подозревается 41-летний безработный великолучанин. Он дал признательные показания. Проводится проверка. По имеющимся данным, похищенное кольцо он успел сдать в ломбард.

Также в Великих Луках 3 мая около 15:00 25-летний не работающий, ранее судимый молодой человек похитил планшет у 66-летней пенсионерки из частного дома по улице Горицкой, когда приходил в гости к мужу потерпевшей. Возбуждено уголовное дело.

В Великолукском районе в период с 27 по 30 апреля из дачного дома по улице Восточной в деревне Лычево путем пролома стены 32-летний безработный, ранее судимый местный житель совершил кражу микроволновой печи, газовой плиты и других вещей. Причиненный ущерб устанавливается. Проводится расследование.

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