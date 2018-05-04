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Общество

До +18 и северо-западный ветер ожидается в Псковской области 5 мая

5 мая на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами пройдёт небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +4 до +9 градусов, днем  - от +13 до +18. Будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление - высокое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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