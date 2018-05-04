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Общество

Участок автодороги Заполье - Гдов будет отремонтирован в Плюсском районе

В Плюсском районе идет ремонт автодороги Заполье - Гдов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Государственный комитет по транспорту.

В настоящий момент подрядчик «ДорСтройСервис» приступил к фрезерованию дорожного покрытия. Новый асфальт уложат на участке протяженностью более 11 км. Работы завершатся до 1 сентября. Их стоимость составляет порядка 64 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета.

В прошлом году на этой региональной дороге также были отремонтированы два участка общей протяженностью более 9 км. На эти цели было направлено 50 млн рублей.

Отметим, что всего в этом году в Псковской области будет отремонтировано 153 км автомобильных дорог.

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