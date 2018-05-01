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Политика

Участником предварительного голосования «Единой России» по выборам главы Стругокрасненского района стал директор компании «Стромпесок»

Зарегистрирован первый участник предварительного голосования по определению кандидата от «Единой России» для последующего выдвижения в главы Стругокрасненского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении ВПП «Единая Россия», в список участников предварительного голосования включен директор ООО «Стромпесок», сторонник партии Анатолий Васильев. Соответствующее решение принял организационный комитет «Единой России».

Добавим, что отбор кандидатов от партии на должности глав Стругокрасненского, Красногородского, Опочецкого, Великолукского, Псковского, Локнянского и Невельского районов пройдет по первой модели. Это значит, что принять участие в голосовании смогут все, кто обладает активным избирательным правом, а кандидатами могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане.

Напомним, что единый день предварительного голосования назначен на 3 июня.

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