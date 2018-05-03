Десять белорусских телят не пропустили в Псковскую область

14:35, 04 мая 2018, ПАИ

Телят пытались ввезти на автомобиле, через пост ветеринарного контроля, установленный в пунктах пересечения государственной границы Российской Федерации на российско-белорусском участке в деревне Лобок Невельского района.

Специалисты выяснили, что перемещение «живого груза» осуществлялось в автомобиле, не предназначенном для перевозки животных.

Кроме того, сотрудники Управления Россельхознадзора не смогли установить происхождение животных в связи с отсутствием ветеринарных сопроводительных и товаротранспортных документов. По информации лица, управлявшего автомобилем, телят перевозили для личных нужд и последующего доращивания в Невеле.

В связи с нарушением ветеринарного законодательства перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, телята были возвращены в Белоруссию.