Почти 25 тысяч луковиц, клубней и корневищ из Литвы не пропустили в Псковскую область

15:18, 04 мая 2018, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации «Убылинка» в Псковской области сотрудник территориального Управления Россельхознадзора не допустил к ввозу более 24,8 тысяч штук луковиц, клубней, корневищ, клубнелуковиц декоративных цветочных культур, саженцев декоративных травянистых, хвойных и лиственных растений, следовавших из Литвы в Псков.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, при проведении осмотра поступившей продукции инспектор установил отсутствие маркировки на упаковках посадочного материала, что является нарушением единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза.

Запрещенный к ввозу посадочный материал возвращен отправителю.