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14 лесных пожаров произошли в Псковской области с начала года

С начала года на территории Псковской области зарегистрированы 14 лесных пожаров на общей площади 14,28 гектара.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в 12 случаях лесные пожары произошли по причине палов травы на прилегающих к лесным массивам территориях, а 2 пожара случились в пределах территории лесного массива.

Кроме того, в ходе проведения проверок по сообщениям о преступлениях, связанных с лесными пожарами, установлено одно лицо, виновное в возникновении лесного пожара. Оно за нарушение пункта 72.1 правил противопожарного режима в РФ привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей.

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