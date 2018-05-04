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Короткое замыкание в электросчётчике стало причиной возгорания в подъезде на Народной в Пскове

3 мая в 17:28 в Пскове в доме № 49 по улице Народной в одном из подъездов выгорели электросчетчики с первого по пятый этажи, подъезд был закопчен. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, предположительной причиной возгорания названо короткое замыкание электропроводки в счетчике на втором этаже. Из подъезда были выведены 10 человек. Погибших и пострадавших нет. На место выезжали 14 сотрудников МЧС.

В этот же день в 22:28 в Пскове на улице Зеленой в жилом доме на три квартиры в одной из них огонь повредил кровлю. Предположительная причина пожара – поджог. Возгорание было потушено до прибытия пожарных. Никто не пострадал.

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