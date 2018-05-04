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5 пассажиров Ford Focus пострадали в ДТП на дороге Новгород - Псков

2 мая в 19:30 на 210-м километре дороги Новгород - Псков в районе деревни Зубово в Псковском районе ВАЗ-21099 при выезде на главную дорогу столкнулся с Ford Focus. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ДТП пострадали 7 человек.

27-летний водитель ВАЗа с ушибами и рваной раной колена направлен в районную больницу. У автомобилиста не было водительского удостоверения. 37-летняя водитель Ford Focus и 41-летняя пассажирка получили ушибы, госпитализация не потребовалась. 59-летняя пассажирка Ford Focus с переломом голени и 38-летняя женщина, ехавшая в том же автомобиле и получившая ушиб левой почки и гематомы, госпитализированы в областную больницу. Также пострадали два несовершеннолетних пассажира иномарки: 9-летний ребенок с закрытой травмой живота и ушибом мягких тканей был отпущен из детской областной больницы, 5-летний пассажир также получил ушиб мягких тканей, не госпитализирован.

Кроме того, 3 мая в 9:00 в Пскове на улице Великорецкой на мосту имени 50-летия Октября Nissan X-Trail столкнулся с попутным Lada Granta. Незначительно пострадала 32-летняя водитель Lada Granta.

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