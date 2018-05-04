Взрослый и детский международные хоккейные турниры пройдут в Псковской области в честь Дня Победы

16:43, 04 мая 2018, ПАИ

Два международных хоккейных турнира — «Кубок Победы» и «Вместе к Победе» — пройдут в Псковской области в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Первое состязание состоится в Ледовом дворце в деревне Борисовичи с 5 по 6 мая. «Этот турнир проходит у нас в седьмой раз. Очень сильный состав команд. Согласно регламенту, будут играть по два мастера спорта, к тому же количество воспитанников спортшкол не ограничивается», — отметил заместитель директора по учебно-спортивной работе Дирекции спортивных сооружений Псковской области Александр Лебедев.

На лед выйдут шесть сборных: «Ак Барс» из Риги (Латвия), «Армеец» и «Сталь» из Санкт-Петербурга, а также «ВДВ-Купол», «Родина» и «Евро-Керамика» из Псковской области. Игры пройдут в двух подгруппах, затем состоятся полуфинал и матч за третье место. Финал начнется 6 мая в 14:30.

С 11 по 13 мая Ледовый дворец станет площадкой для детского хоккейного турнира «Вместе к победе». Он пройдет в регионе 2-й раз. Его участники — ребята 2009 года рождения. «Состав участников пока окончательно не утвержден. На сегодня заявки подали команды из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Смоленска, Белоруссии и Эстонии, а также наше «Торнадо», — уточнил Александр Лебедев.

Напомним, что в честь Дня Победы в Псковской области пройдет более 470 мероприятий и общественных акций. Оргкомитет по подготовке и проведению празднования возглавляет врио губернатора региона Михаил Ведерников.