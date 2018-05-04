Онлайн-марафон «Круг доверия» стартует в России 17 мая

16:49, 04 мая 2018, ПАИ

17 мая, в Международный день детского телефона доверия, Фонд поддержки детей проведет в России онлайн-марафон «Круг доверия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Единый общероссийский номер детского телефона доверия 8-800-2000-122 введён в сентябре 2010 года. При звонке дети, подростки и их родители могут получить экстренную психологическую помощь, которая оказывают анонимно и бесплатно специалисты действующих региональных служб, подключенных к единому общероссийскому номеру. За 7,5 лет работы проведены уже более 8 млн консультаций. Участниками и зрителями онлайн-марафонов, прошедших в 2016 и 2017 годах, становились около 300 тысяч человек.

Онлайн-марафон пройдет с 10:00 до 14:00 в МИА «Россия сегодня» с прямой трансляцией в интернете. Мероприятие состоится в формате ток-шоу. В студии будут присутствовать знаменитые гости, известные детям и их родителям артисты, исполнители, видеоблоггеры и спортсмены, которые будут отвечать на вопросы, делиться своими историями и личным опытом. В студии также будут присутствовать эксперты-психологи, которые расскажут о принципах работы Детского телефона доверия и смогут развеять мифы и сомнения, связанные с обращением на Детский телефон доверия по телефону 8-800-2000-122.

Участники из регионов могут присылать свои вопросы, видеообращения и предложения на электронную почту или в группу марафона в социальной сети «ВКонтакте». Самые «острые» вопросы получат отклик в студии.

Чтобы подключиться к прямой трансляция необходимо перейти на сайт www.8-800-2000-122.ru и в открывшемся окне выбрать удобный канал вещания, кликнув по нему мышкой. Смотреть трансляцию марафона можно также на сайте «Детский телефон доверия».

В студии будут обсуждаться школьные нагрузки, тревоги и страхи, связанные с экзаменами, отношения с противоположным полом и первая любовь, отношения в коллективе, безопасность в интернете, взаимопонимание между родителями и детьми и многое другое.

Подробный тайминг трансляции с обозначением времени обсуждаемых тем можно будет увидеть на сайте марафона «Круг доверия» после 10 мая. Уже сейчас здесь можно узнать о творческом конкурсе «Активируй доверие» и интернет-флэшмобе.

Кроме того, детям и их родителям рекомендуется принять участие в голосовании и выбрать самые актуальные темы для обсуждения в студии.