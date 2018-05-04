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Общество

Участники автопробега Росгвардии почтили память Неизвестного солдата в Пскове

В Пскове участники автопробега Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

На площади Победы у могилы Неизвестного солдата состоялся митинг, в котором приняли участие заместитель командующего Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор полиции Михаил Соболев, глава города Пскова Иван Цецерский, ветераны, сотрудники и военнослужащие Росгвардии.

В своем выступлении генерал-майор Михаил Соболев поблагодарил ветеранов за их ратные подвиги и отметил важную роль ветеранского движения в воспитании подрастающего поколения.  

Иван Цецерский поприветствовал росгвардейцев на древней Псковской земле.

В заключение мероприятия участники автопробега почтили память воинов погибших в боях в Псковской области минутой молчания и возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.

Отметим, мемориал был открыт в июле 1974 года, в дни празднования 30-летия освобождения Пскова от фашистских захватчиков. В могиле покоится прах Неизвестного солдата, который, прикрывая отходивших товарищей, пал смертью храбрых 9 июля 1941 года на реке Великой вблизи деревни Батьковичи. Он был похоронен жителями там же, а в 1974 году прах безвестного героя перенесли со всеми воинскими почестями на площадь Победы. Надпись рядом с зенитками гласит: «Подвиг твой бессмертен». 

Над могилой Солдата зажжен Вечный огонь. Его доставили из Ленинграда. 19 июля 1974 года на митинге на Марсовом поле огонь был передан псковичам.

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