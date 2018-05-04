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Общество

Эксперты проверят лимиты для охотников в Псковской области

В Псковской области начала работу экспертная комиссия государственной экологической экспертизы по материалам обоснования лимитов (объемов, квот) изъятия охотничьих ресурсов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете региона по природопользованию и охране окружающей среды.

Экспертиза касается лося, бурого медведя, выдры, барсука, европейской косули и сезона охоты на территории Псковской области 2018-2019 годов.

Заказчиком государственной экологической экспертизы является отдел охраны и использования животного мира госкомитета.

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