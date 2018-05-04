Эксперты проверят лимиты для охотников в Псковской области
В Псковской области начала работу экспертная комиссия государственной экологической экспертизы по материалам обоснования лимитов (объемов, квот) изъятия охотничьих ресурсов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете региона по природопользованию и охране окружающей среды.
Экспертиза касается лося, бурого медведя, выдры, барсука, европейской косули и сезона охоты на территории Псковской области 2018-2019 годов.
Заказчиком государственной экологической экспертизы является отдел охраны и использования животного мира госкомитета.